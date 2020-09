Neverica! Odveo je Nemačku na krov sveta, njegov povratak u Bajern izazvaće razdor trenera i uprave!

Bajern nije uspeo da dobije bitku, iako je izgledalo kao izvesno, Seržinjo Dest je izgleda na putu ka Barseloni. Ali, Bavarci ne brinu puno, na kraju krajeva, imaju dovoljno alternativa, a već su uzeli prvu želju, Sanea, uz to stigao je štoper Kuasi iz PSŽ kao i golman Nubel iz Šalkea, obojica kao slobodni igrači.



Novac nije problem, prodali su Tijaga Alkantaru, no Hansi Flik želi da vrati Gecea. Podsetimo, čovek koji je rešio finale Mundijala je iz Dortmunda stigao u Bajern, imao je problema sa povredama i bolešću, zatim se vratio u Borusiju, ali sada je bez kluba.



Flik je radio sa Levom u reprezentaciji, uveren je da bi mogao da Gecea vrati u nekadašnju formu i ne smatra da bi bio rizik da ga Bajern dovede. Mario Gece ima 28 godina, mnogo iskustva, mada i malo odigranih mečeva od trenutaka najveće slave. Kada se sračuna, one je za sedam godina odigrao tek 150 mečeva i nije bio standardan ni u Bajernu, a ni posle povratka pred "Žuti zid".



Problem za trofejnog trenera Flika je to što su u upravi protiv, smatraju da je Gece potrošena priča, da nikada neće biti na istom nivou.







Došlo je do neslaganja, Hansi Flik smatra da posle triple krune zaslužuje više poverenja u svoju procenu i već je razgovarao sa Geceom koji bi smanjio finansijske zahteve kako bi dobio ponovo šansu u Bajernu da vrati karijeru na pravi kolosek.



Klub će se inače osloboditi i Havija Martineza koji je na putu povratka u Bilbao.



Bajern sutra igra za prvi trofej u sezoni, Superkup protiv Sevilje u Budimpešti, Dejvis se vraća u tim, a Nubel će biti na golu umesto Nojera. Bavarci su ligu započeli prošlog petka zgromivši Šalke sa 8:0.