Nestvarno, Mbape je lud, ako odbije ovu ponudu!

Pisali smo juče, sada su iz Francuske stigle nove vesti.



Evo, zbog čega je Kilijan Mbape promenio mišljenje i lako se dogovorio oko sume za novi ugovor koji mu ističe 2020.



Sada je ostalo da PSŽ ispuni uslove o kojima smo juče pisali, neće biti ni teško, ako postoji volja kluba.



Ali, suma?



Neverovatna, ako je verovati francuskim medijima. U pitanje je, ne nije greška, 60 miliona evra po sezoni plus bonusi. Već smo pisali, nigde ne može da dobije gotovo ni pola od toga, pa ovde ostaje sportski momenat.



No, Mbape je već jednom otišao zbog novca, u PSŽ umesto u Real, iako to često demantuje.



Ono što svakako ne može da odbije je ovakav novac, to je 10 miliona više od Mesija, duplo više od Ronalda, plus deo bonusa je vezan za golove i asistencije, u Francuskoj to može lako da ostvari.







Nema ni druge opcije, ako želi na leto jer Real i Liverpul nemaju novca, Siti će učiniti sve da dovede Mesija, zbog Pepa.



Zbog toga je sada jasno ono što je rekao Leonardo da je napravljen pomak u pregovorima oko novog ugovora.