Nešto se šuška, Inter spreman za transfer decenije?!

Inter bi mogao da dobije jednog od najboljih fudbalera sveta u narednoj sezoni.



Lionel Mesi se ovih dana pominje kao igrač koji je mogao da potpiše za Inter tokom svoje karijere, to je lično potvrdio i Masimo Morati, nekadašnji prvi čovek kluba. Ipak, istakao je i da sadašnji predsednik Stiven Žang ima finansijske mogućnosti da ga dovede.



Sumnju da bi moglo da dođe do velikog transfera podgrejao je i Benoa Kaje.



Ovaj nekadašnji vezista Intera je istakao da Inter može lagano da dođe do Mesija.



"Naravno da Inter može da ga dovede. Nema sumnje u to", rekao je on.



Pominje se da bi čak i Lautaro Martinez mogao u Barsu u sklopu transfera Lionela Mesija.



Da li vam zvuči realno?



Još uvek ne, treba ubediti Mesija...