Neočekivano, ovo će biti prvo pojačanje za novog trenera Barselone?!

Juče je smenjen Kike Setijen, izbori će biti raspisani ranije, u martu, pred utakmicu kod kuće, dakle nekoliko meseci pre leta.



Kantabrijac odlazi bez trofeja, 16 pobeda, 4 remija i 5 poraza nisu bili dovoljni, prepustio je titulu Realu, katastrofa protiv Bajerna je na neki način logična.



Novi trener biće Ronald Kuman, mada to nije zvanično, finansijski direktor Oskar Grau je odleteo u Holandiju da mu pomogne da ubrza raskid sa nacionalnim timom, Barsa će verovatno platiti odštetu tamošnjem savezu.



Promocija Kumana koji je legenda kluba se očekuje danas ili sutra, nije još zvanično, jer kako rekosmo, iako je pristao mora da reši stvari sa nacionalnim timom. Ali, prelomio je, i Holandija tu ne može ništa osim da potraži novog selektora.



Mediji tvrde da će prvo pojačanje biti Kumanov zemljak, Doni van der Bek. Fudbaler Ajaksa je bio meta Reala i Junajteda, ali će izgleda za sumu od oko 50 miliona evra završiti u Barseloni, novi trener želi da na sredini oformi tandem iz Ajaksa, De Jong-Van de Bek, uz Pjanića, to će biti potpuna revolucija, pogotovo ako bude igrao 4-3-3. To znači, da osim Rakitića, nema mesta ni za Vidala, ali i Busketsa, mada će teško on napustiti klub, kao i Pike i ostali senatori, to pored svega deluje nezamislivo.













U svakom slučaju, više nije Lautaro, već Nejmar prva meta, on sae doživljava kao spasilac, a Barselona će ponuditi Grizmana, možda i Umtitija kako bi završila posao. Nejmarova želja nije sporna, ali PSŽ za sada ne odgovara, nadaju se evropskoj tituli posle čega bi mogli da razmisle o tome da puste Brazilca koji ima još dve godine ugovora.