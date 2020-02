Neočekivani "El Klasiko" - Ko ima veću moć "ubeđivanja", Leo Mesi ili Luka Jović?!

Katalonski mediji jasno slave poraz Real Madrida, ali i zabrinuto komentarišu letnji prelazni rok, jer izgleda da stvari nisu čiste oko Lautara Martineza kako se mislilo.



"Mundo deportivo" piše da je Real u prednosti, jer bi dodali uz novac i Luku Jovića, Inter bi dobio nešto manje od klauzule, ali i zamenu za argentinskog "Bika".



I to nije sve, Lautaro navodno smatra da bi njegove šanse da igra standardno bile veće u Realu i da će se računati njegova volja. I da plati klauzulu Barselona ništa ne može ako igrač ne želi da pređe na "Kamp Nou".



Očekuje se da će ga Mesi ubeđivati, međutim, ako on odluku prepusti Interu, Italijani bi navodno mnogo radije novac i Jovića, jer bi ih to rešilo problema sa napadačima. U klubu veruju da je Srbinov problem nedostatak minuta i poverenja, pratili su ga i pre dolaska u Real i za njih je ovo šansa da dobiju za mali novac igrača koji je mlad i ne može tek tako da bude proglašen promašenom investicijom.



Ono što plaši Lautara su i sukobi unutar Barselone, pogotovo na relaciji Mesi-Abidal. Moglo bi, mada teško, da se desi da Leo ode, iza svega je kako smo pisali politika, odnosno izbori za predsednika, pokušaj da se smeni Abidal, da stigne Ćavi zajedno sa novim prvim čovekom Viktorom Fontom.







U svakom slučaju slede meseci ubeđivanja, ali odlučiće sam Martinez.