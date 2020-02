"Nemojte Ardu Turana, on je maler, gde sad kad nam je krenulo"

Arda Turan se vratio u Barselonu, ima još pola godine ugovora, neće se odreći četiri miliona koliko Katalonci moraju da mu isplate. Galatasaraj se ne javlja, prelazni rok u većini zemalja je završen.



Barsa ne zna šta da radi, sada se pojavila opcija odlaska u Brazil u Flamengo.



To je informacija turskog CNN, navodno šampion Južne Amerike hoće da pozajmi Turana do kraja njegovog ugovora u junu.



Ali, navijači su se pobunili.



Oni smatraju da Turčin donosi nesreću, da je izvor problema u svlačionici, da su poslednje godine pokazale da je jedino dobro igrao u Atletiku, da je prestar.



"Nemojte njega, on je nesreća, taman nam je krenulo", zavapili su navijači Flamenga.



Oglasio se i predsednik kluba, Markos Braz.



"Mi smo išli u Evropu da se dogovorimo oko ostanka Gabigola, ne Turana, o tome nismo pregovarali", kaže drugi čovek "rubro-negra".



Priča je navodno došla od Felipea Luisa koji je veliki prijatelj sa Turanom iz vremena kada su igrali za Atletiko.