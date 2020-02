Nemci tvrde, superzvezda napušta Bundesligu narednog leta!

Jedno je sigurno, pred "Signal Iduna Parkom" će se na leto napravili veliki red.



Kako prenosi nemački "Skaj", Džejdon Sančo će napustiti redove Borusije Dortmund narednog leta.



On je u redove "Milionera" stigao 2017. godine iz Mančester sitija sa epitetom velikog talenta, prava je misterija kako su mu "Građani" dozvolili da ide.



Sančo tek narednog meseca puni 20 godina, a već je redovan i u reprezentaciji Engleske, bez sumnje je jedan od najtalentovanijih igrača na planeti, ali i jedan od najtraženijih.



Gotovo svi veći engleski klubovi su zainteresovani za njegove usluge, od Čelsija, preko Mančester sitija, koji bi da ga vrati, pa sve do Junajteda, kojem je pojačanje po desnom krilu neophodno.



Bilo kako bilo, nemački novinar Jesko fon Ajhman tvrdi da će Sančo sasvim sigurno napustiti Dortmund po završetku tekuće sezone.



Najverovatnije će imati i veliku ulogu u reprezentaciji Engleske na Evropskom prvenstvo, što znači da bi cena mogla dodatno da mu skoči, uprava kluba sa "Signal Iduna Parka" ga sigurno neće pustiti za mali novac, još ako odigra dobro Euro, nema sumnje da će dobro napuniti džepove.



Pomenuti novinar navodi da je načuo kako je Mančester junajted zainteresovan za njegove usluge, on je prethodnih dana uporno postavljao pitanja direktoru Dormtunda Mikaelu Zorcu oko transfera, dobijao je informaciju da nijedna ponuda za Sanča nije stigla u Dortmund, ali su se stvari naprasno promenile.



"Mikael Zorc, direktor Dortmunda je minule nedelje u intervjuu rekao da nije dobio nijednu ponudu za Sanča još uvek. Danas sam ga opet pitao, samo se nasmejao", rekao je Jesko fon Ajhman.