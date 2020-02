Nemanja Matić slobodan, ovo su njegovi uslovi!

Iako u poslednje vreme igra standardno, Nemanja Matić neće dobiti produžetak ugovora, odnosno Junajted neće iskoristiti klauzulu da još jednu godinu veže Srbina.



Priča se da njegovi agenti to već znaju i pregovaraju sa drugim klubovima, ali problem ostaje isti, velika plata koju traži Srbin.



Matić ima sedam miliona po sezoni, za Milan je to preskupo, oni su već odustali, Konte ga želi, ali je veća verovatnoća da će u klub stići Vidal.



Što se Juventusa tiče, on je bio želja Alegrija, pitanje je međutim da li bi Sari želeo igrača sličnih karakteristika kao Matuidi koji je produžio ugovor, Kedira koji verovatno neće napustiti klub.



Uz to, Juventus pokušava da smanji budžet za plate, odnosno oslobodi mesto za Pola Pogbu koji je prva želja leta.











Prema nekim informacijama Matić može da dobije 10 miliona van Evrope, odnosno na Bliskom Istoku, toliko je mogao da uzme i u Kini, pre izbijanja epidemije. Ima ponude iz MLS, ali one su manje zbog seleri-kepa timova iz američke lige.