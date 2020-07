Nemac ruši Kepu, to je definitivno! Ovu listu golmana spremio je Lampard, Petr Čeh je protiv, šta će odlučiti?

Kai Haverc ne želi da čeka. Iako je Leverkuzen pristao, ali želi da se završi LE, pa da se onda dogovore poslednji detalji, Nemac ima drugu ideju, naime, on traži da klub prihvati ponudu "Plavaca" i da transfer bude objavljen.



Odigraće završnicu LE, ali želi da se obezbedi. Danas se Leverkuzen vraća treninzima, i navodno će talentovani fudbaler svoju odluku, odmosmo zahtev saopštiti klubu.



U pitanju je oko 90 miliona sa bonusima, što su "Farmaceuti" i tražili, pa Haverc ne vidi razlog da se čeka da se sporazum završi.



On će postati najskuplji igrač u istoriji kluba, smeniće sa tog mesta Kepu koga Lampard i dalje želi da se oslobodi. Španac nema dovoljnu visinu za golmana u PL, prekid mu je problem, pa sada u Čelsiju ne znaju šta da rade.



Iz Španije je stigla vest da su probali sa očajničkim potezom nudili Kepu i novac za Ter Štegena, to se neće desiti. Jedini koji su voljni da uzmu Baskijca su Bilbao i Sevilja, prvi bi ga platili oko 30 miliona, iako su ga prodali za 80, a Sevilja bi pozajmicu.



Pa šta su opcije za Lamparda.



Pre svih Din Henderson najbolji golman PL, on neće nazad u Junajted, ako mu ne garantuju da će braniti, a teško je verovati da će De Heu i pored slabe fore, sa primanjima od 20 miliona ostaviti na klupi.



Hendersonu Čelsi nudi dvostruko veću platu nego što bi imao u Junajtedu, ali "Đavoli" ne bi da pojačavaju rivala, sa druge strane treba im novac za Džejdona Sanča.











Div Forster iz Seltika je jedna od opcija za "Plavce", ali žele kvalitetnijeg golmana.



Ko još dolazi u obzir?



Areola koji je bio rezerva u Realu se pominje, jer u PSŽ ne može da brani, ostaje i varijanta Onana, Nigerijac iz Ajaksa, ali to je malo verovatno.



Zanimljivo legendarni Petr Čeh koji je sada savetnik smatra da je, ako već ne mogu da dovedu golmana tipa Oblaka i Ter-Štegena bolje da se pouzdaju u Kepu, i spreman je da pomogne da Baskijac vrati samopouzdanje. Ali, Lampsova je poslednja, on jednostavno ne veruje u rekordno pojačanje i želi višeg golmana boljeg u prekidima.



Čelsi jeste najviše golova primio posle centaršuteva i u tome menadžer vidi najveću slabost tima...