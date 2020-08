Nema stajanja, Siti ulaže 200 miliona u dva igrača, ovo će biti Pepov tim za vraćanje dominacije u PL i novi napad u Evropi!

U noći poraza, navijači su bili očajni, ali i podeljeni. Neki su krenuli u online kampanju za smenu Pepa Gvardiole, ali većina je uz trenera.



On ima ugovor na još godinu dana, potvrdio je da će biti na klupi sledeće sezone koja će brzo početi, a klub posle Ferana Toresa i Nejtana Akea, ima u planu da dovede još dva pojačanja.



I to kakva...



Žele Kalidu Kulibalija i izgleda da su spremni da izjednače svetski rekord za defanzivca koji drže komšije iz Junajteda sa Megvajerom.



Napoli bi pristao na 90 miliona, neće kusur u igračima poput Zinčenka, pa će siti platiti još jednog štopera koga će Gvardiola uklopiti sa Laportom. To znači da će Ake biti na klupi, ali Siti prodaje dva štopera, Erika Garsiju koji želi da se vrati u Barsu i Džona Stonsa, Pepovo prvo pojačanje, koji bi mogao da se vrati u Everton, ili čak da ode u Arsenal.



Promena na bekovskim pozicijama neće biti, ali u napadu, Gvardiola cilja Žoao Feliksa ili Dibalu. I jedan i drugi koštaju oko 100 miliona, Portugalac se nije snašao u Atletiku, nezadovoljan je minutažom, ni Simeone nije oduševljen njegovim zalaganjem na treninzima. Madriđani su ga platili 120 miliona evra, prihvatili bi mali gubitak, potreban im je novac da osveže tim.







U istoj situaciji je Juve, i oni bi da prodaju Dibalu i eventualno vrate Pola Pogbu, nudili su i trampu Junajtedu, sada Rajola pokušava da izdejstvuje transfer. Ipak, čini se da bi Pep radije Žoao Feliksa koji je upotrebljiviji u više formacija od Argentinca, iako je Dibala u ovom trenutku, nema sumnje, bolji igrač.



Sa ovom dvojicom koji bi za razliku od Akea i Ferana Toresa bili starteri, Siti bi napravio drim-tim.



Na golu je neprikosnoven Ederson, desno je Voker, levo Kanselo koji je zaradio poverenje trenera. Štoperi bi bili Laport i Kulibali, ispred njih Rodri. U veznom redu, uz De Brujne, Fil Foden kome će odlazak Davida Silve otvoriti vrata startne postave, po bokovima Marez i Sterling i u napadu Gabrijel Žesus koji će se boriti za mesto sa Kunom Aguerom.



Na klupi, uz rezervnog golmana Karsona, Pep bi imao Akea, Otamendija, Fernandinja, Bernanda Silvu, Ferana Toresa, Kuna, Žoao Feliksa i par mlađih igrača.



Od ovoga teško da može bolje...