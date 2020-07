Nema praštanja! Čistka u Juventusu, na prodaju 10 igrača, bez obzira na ishod sezone!

Kako smo pisali jutros, u Juventus zvoni na uzbunu, Sari je pod senkom, najverovatnije Poketina, Paratići i Nedved su održali sastanak sa igračima, a rezultat poslednje tri utakmice u kojima je osvojen srećni bod protiv Atalante je što će najmanje sedam igrača napustiti klub.



Tačnije oni su na prodaju, ali se ne pita Juventus jer imaju ugovore, i velika primanja, što je još, važnije, pa svakako neće biti lako osloboditi ih se. Među njima i do skora standardnih, podsetimo, već je prodat Pjanić Barseloni, a iz suprotnog pravca stiže Artur. Zimus je kupljen Kuluševski koji bi trebalo da se priključi pripremama, ali kako igra posle nastavka sezone, neće biti čudo, ako ostane još sezonu u Parmi.



Ko je na listi za prodaju?



Pre svih Iguain kome je ostala godina ugovora, Juventus čini sve da ga se oslobodi, prima neto sedam miliona, ali on će sigurno tražiti odštetu da napusti klub.



Šanse je prokockao Federiko Bernadeski, za njega ima interesovanja iz PL, ali ga hoće i Napoli kao zamenu za Milika, igrao je standardno u poslednjim mečevima, uz mnogo oscilacija, ovo je očajna sezona, nije opravdao uloženih 40 miliona od kada je došao iz Fiorentine.



Rugani je potpuno razočaranje, za njega je odbijen Čelsi, kada je Sari bio trener u Londonu, Juve je mogao da ga proda za 40 miliona, sada je pitanje da li bi ga neko uopšte hteo. On će ispasti iz rotacije, oporavkom Demirala koji je uz De Lihta budućnost kluba. Ali i Ruganijeva plata od 3.5 miliona je nešto što on neće ispustiti.



Klub mogu da napuste još De Šiljo, ali i iskusni Matuidi, dok će igrači koji su na pozajmicama, Luka Pelegrini i Kristijan Romero biti deo nekog trejda. Pelegrinija hoće i Napoli i PSŽ, Romero je štoper, njega navodno Juve nudi Fiorentini kao deo paketa za Kjezu.







Idemo dalje, Aron Remzi u slučaju dobre ponude može da ide, ali opet, primanja su takva da malo ko hoće bivšeg napadača Arsenala, Juve će prodati i Perina, Pjacu, ili ih opet pozajmiti. Takođe, u klubu se nadaju da će Kedira prihvatiti neku od ponuda iz MLS i otići godinu dana pre isteka ugovora.



Mediji pišu da će Paratići i Nedved probati da se oslobode deset igrača, jedanaesti Pjanić, praktično čitav jedan tim.



Osim Artura i Kuluševskog potreban je napadača, Milik, Džeko ili Lakazet, levi bek, verovatno Palmijeri, zatim Žorginjo koji bi mogao da dođe na pozajmicu, možda Kjeza ako Fiorentina spusti cenu.







Cilj je da se smanje troškovi, podmladi ekipa, ali iza svega stoji po kriterijumima kluba loše prvenstvo, iako su pred titulom. Ostaje Liga šampiona, ali ako dramatično ne podignu formu, nemaju nikakve šanse za uspeh.



Sari bi mogao da dobije otkaz već u avgustu, ako ne prođe Lion i ne plasira se u četvrtfinale, na završni turnir. U tom slučaju biće ubrzani pregovori sa najverovatnije Poketinom...