Nema para za sve, prioritet se zna, tri nova lica, ovo je Barselona naredne jeseni!

Sve su manje šanse da Barselona kupi Lautara Martineza, posle svega što se dešava, Argentinac je preskup, a prioritet ostaje Nejmar.



I to je sada već jasno, novac će morati da ulože u povratak Brazilca, što je uslov svih uslova da Mesi produži karijeru i ostane u klubu.



Jasno, probaće da se oslobode nekih igrača, Vidal, Rakitić, Umtiti, Rafinja, Alenja koji je u pozajmici u Betisu bi, uz Kutinja, mogli da budu prodati, ali pisali smo već, Barsa će morati da prihvati gubitke, pogotovo kada je uloženo u Kutinja u pitanju.



I dalje se priča da Setijen ne želi da pusti Dembelea, da njega vidi kao pojačanje za novu sezonu, da su promenili način treninga i da očekuju da Francuz eksplodira.



Ali, šta još, osim Nejmara traži Barsa?



Pre svega štopera, u igri je nekoliko defanzivaca, Luiz Felipe iz Lacija koji ima pasoš EU, i ugovor do 2021. Pominje se Upamekano iz Lajpciga, ali to je više želja igra, Barselona ima neke druge planove, prate Dijega Karlosa iz Sevilje, ali on je stranac, kao i Nejmar, pa je malo verovatno da bi Barselona mogla da napravi mesto za Brazilca koga žele najveći klubovi Evrope.







U veznom redu, ako odu Rakitić i Vidal, što je izvesno, traži se još jedan igrač, u ovom trenutku Barsa bi po diskontnoj ceni Ndombelea iz Totenhema, koji je basnoslovno plaćen, ali Murinjo želi da ga se oslobodi. Druga meta je ista kao Realova, Fabijan Ruiz iz Napolija, spremni su da ponude Umtitija, kako bi smanjili cenu transfera.



Ostaje napadač, ali tu se izgleda ništa neće menjati, sa spremnim Dembeleom, oporavljenim Suarezom, Grizmanom i Mesijem, kao i Brajtvajtom koji bi mogao da se nametne ako sezona bude nastavljena, nema potrebe, a ni novca...