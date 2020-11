Neki vozovi ne prolaze dva puta, istina o Halandovoj klauzuli i Rajolinim namerama!

Bilo je leto 2018. i Erling Haland je obećavao u Moldeu. Jasno, Rajola je skrenuo pažnju svom nekadašnjem pulenu Nedvedu. Juventus je reagovao, ponuda od pet miliona evra je prihvaćena. Sve je bilo gotovo, Haland je u leto 2019. trebalo da stigne u Torino.



Ali mu je onda saopšteno da postoje dve opcije, da igra za tim do 23 godine u trećoj ligi ili da bude pozajmljen nekom italijanskom timu.



Sam igrač, i njegov otac, takođe nekada profesionalac u PL su se pobunili, jer jednostavno, nije hteo iz prvoligaškog fudbala, makar on bio i u Norveškoj, da se dokazuje u nižim ligama.



Haland je verovao u sebe, odbio je da se pod tim uslovima preseli u Torino, pa je transfer propao. Otišao je u Red Bul Salcburg, počeo da postiže golove kao posednut, a onda je posle samo pola godine otišao u Dortmund i nastavio da teroriše rivale.









Juventus nije ni pokušao kada je odlazio iz Salcburga, Ole Gunar Solksjer je probao da ga ubedi da dođe u Junajted, ali su i Rajola i otac igrala, Alf-Inge Haland tražili velike provizije, plus sam igrač je ponovo odabrao dobro, Dortmund je mnogo stabilniji klub i sjajno mesto za razvoj mladih igrača.



Šta je sigurno u ovom trenutku?



Da klauzula o odlasku važi od leta 2022. a ne od narednog kako se pričalo, to je potvrdio i Rajola.



Drugo, čak i kad bi neko ponudio veliki novac, Norvežanin nema nameru da ode za osam meseci iz Borusije, njegova želja da ostane.



Klauzula je 75 miliona evra 2022. godine, to bi moglo da bude optimalno vreme za odlazak, a osim Junajteda koji će ponovo probati da uzme Norvežanina, čini se da je Real najzainteresovaniji. No, Perez ne voli da radi sa Rajolom, Mbape će biti prva opcija, mada nije nemoguće ni da Norvežanin i Francuz stignu jedno leto za drugim, ili obojica u leto 2022. kada će Mbape biti slobodan igrač.







To bi značilo kraj za Benzemu, ali i novo galaktičko poglavlje u istoriji Reala. Kada kažemo 75 miliona to je ono što bi pripalo Borusiji, prema nekim informacijama, otac igrača i Rajola bi uzeli još 20 miliona na ime provizije u transferu, što čitavu sumu dovodi blizu tri cifre.



Juventus?



Iako je Rajola uvek adut, neki vozovi ne prolaze dva puta...