Nekadašnji Barsin Japanac iz Reala za 250 miliona? Ma, nema šanse...

Takefuša Kubo je sigurno najtalentovaniji japanski igrač u ovom veku, mnogi kažu i u istoriji. Ima 19 godina, kupio ga je Real, zanimljivo da je bio četiri godine u La Masiji.



Međutim, Barsa je kažnjena zbog prevara sa mlađim igračima, pa Kubo nije mogao da igra za Blaugranu. Vratio se u domovinu, u Tokio, posle polusezone u Jokohami, stigao je u Real.



Potpisao je petogodišnji ugovor i očekivalo se da igra za trećeligašku Kastilju, kali se u drugom timu. Ali, onda su ga poveli na pripreme i shvatili da su izvukli džek-pot.



Evo i zbog čega. Prvo se mislilo da je doveden kako bi prodavali dresove, ali Take Kubo je toliko dobar da je Real odmah shvatio da bi treća liga bila gubljenje vremena. Poslali su ga u Majorku, poboljšali mu ugovor, on na Balearima igra standardarno. Korak dalje bi bio odlazak u jači Sosijedad, ako se Odegard vrati u Real.



No, za momka koji je prošle godine već odigrao sedam mečeva za Japance je zainteresovan Pari Sen Žermen. Oni su želeli da pregovaraju, ali je Real bio jasan. Ne postoji šansa da prodaju Kuba, osim da Parižani postave svetski rekord, to jest plate klauzulu od 250 miliona.