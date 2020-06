Nejmarova nada ne umire, novi problem, nasilje i 12 kopči, nije mu lako!

Nejmar ne odustaje. Iako su šanse nikakve, on i dalje želi da napusti PSŽ i preseli se u Barselonu. Ako je verovati Mundo Deportivu, on je to ponovio čelnicima kluba, ali i saigračima, pre nego što se vrati u Kataloniju, pokušaće sve da osvoji Ligu šampiona u avgustu sa Parižanima što bi po njemu bio odlučujući korak da dobije "Zlatnu loptu".



Ali, Barselona nema novca, 175 miliona koje traže Parižani su nemoguća misija, ne žele igrače kao kusur, osim Grizmana, kome ne pada na pamet da se preseli u domovinu.



Nejmar se i dalje nada u pomoć Mesija koji je odlučio da ne iskoristi klauzulu i ostane u Barseloni, spekuliše se da mu je nešto obećano, i da bi to mogao da bude povratak najboljeg prijatelja Nejmara.



Ako Barsa ne osvoji Ligu šampiona to će pojačati pritisak, jer je Mesi došao u sukob sa trenerom Setijenom, izjavom da će ekipa teško sa ovim timom stići do krova Evrope, a prošlog leta je izjavio da bez Nejmara nemaju šanse, ali i optužio Abidala i ostatak uprave da su nedovoljno učinili da vrate Brazilca u klub.



Za Nejmara loše vesti stižu i na porodičnom planu, majka se pomirila sa plejbojem Tijagom Ramosom koji ima 23 godine, odnosno tridesetak je mlađi od Nadine Gonkalveš. Ona ga je isterala iz kuće, ali su se navodno pomirili, ponovo je izbila drama, obaveštena je policija. Mladić je razbio prozor rukom i zaradio gadne posekotine i 12 kopči.



Nejmar je u izolaciji, ne oglašava se, a ni njegov predstavnik za štampu se nije oglašavao.