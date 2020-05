Nejmar odbio 100 miliona, obećanje ili prevara veka? Šta je plan?

Kako tvrde španski mediji, Nejmar je odbio ponudu PSŽ. Ona je bila neverovatna, osim plate, potpisao bi i sponzorstvo za bankom Katara, pa bi mu primanja bila 50 miliona evra.



On bi sadašnji ugovor koji ističe za dve godine, produžio na još dve, do leta 2024.



Ta ponuda je bila na stolu, i dalje je, ali Nejmar je odbio. Sada se sumnja da ima nečije garancije da će ga Barsa kupiti, iako iz Katalonije stižu vesti da klub nema novac i da će to što ima uložiti u Lautara Martineza.



Nejmar bi mogao da se pozove na čuveno pravilo FIFA, koja bi odredila cenu transfera jer je tri godine u klubu, ima više od 27 godina, a nije potpisivao novi ugovor, ali s obzirom na primanja i visinu transfera, ta sloboda bi koštala oko 170 miliona evra.



Dakle, PSŽ bi morao da ga pusti, ali da Barsa plati 170 miliona evra za njegov povratak i plus da se odrekne ogromne plate i potpiše za 20 miliona godišnje neto, to bi značilo da bi petogodišnji angažman Nejmara sa porezima koštao 400 miliona.











Tog novca nema, pa se postavlja pitanje, da li Nejmar ima obećanje Mesija, ili veruje da će PSŽ na kraju popustiti. Jedini igrač koga bi PSŽ uzeo u zamenu, odnosmo kao deo trejda je Grizman, ali Francuz je obavestio Barselonu da mu ne pada na pamet da bude kusur i da neće u Francusku.



Nejmar je gotovo dva meseca u Brazilu, zabavlja se, ovo je baš odmor iz snova, jer je prvenstvo završeno, odnosno okončano odlukom političara i on se pre jula, i to ako bude doneta odluka o nastavku Lige šampiona i neće vraćati u Evropu.



Sa druge strane Mesi navodno uslovljava svoj ostanak povratkom Nejmara, ali za sada u Mangataribu gde je Nej u svom zamku ne stižu ohrabrujuće vesti, novca nema.



Njemu je navodno prošlog leta obećano da se strpi, da će ove sezone sigurno natrag u Kataloniju, ali sve što se dešava ne deluje obećavajuće...