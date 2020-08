Nejmar moli Pari Sen Žermen, sad Sergej čeka?!

Dok se širom sveta priča o ponudi Sitija za Mesija, Argentinčevoj želji da zaigra u PL i odluci koja izgleda neopozovo, kada je Barsa u pitanju, ne sede svi skrštenih ruku.



Mesijevo razočaranje u klub počelo je prošlog leta, kada je klub navodno pregovarao oko povratka Nejmara i nije uspeo da ga vrati na "Kamp Nou".



Nije tajna da je Mesi smatrao, što je i rekao u jednoj izjavi da su pregovori bili samo maska, odnosno da Abidal i Bertomeu nisu mislili ozbiljno, jer da nije tako ne bi platili 120 miliona evra za Grizmana.



Nejmar je bio spreman za sve, čak i da finansira deo transfera i plus da smanji platu na 20 miliona, sa 35 koliko ima u PSŽ, ali do dogovora nije došlo, Barsini čelnici su se pravdali da PSŽ nije ni hteo da pregovara, odnosno da je postavljao nemoguće finansijske uslove kako bi ih oterao od stola.



Ta priča je gotova, sigurno je da, ako Mesi ode, Nejmar neće više zaigrati za Barselonu, ali bi moglo da ponovo budu tandem.



Brazilac koji je pokazao ove sezone koliko je dobar igrač, mada ne i u finalu, najvažnijoj utakmici karijer je navodno pitao čelnike kakva je mogućnost da dovedu Mesija. Jasno, to podrazumeva da bi i on produžio ugovor koji mu ističe za dva leta.



Novac je ogroman, ali podsetimo da su otišli Silva i Kavani i otvorili ogroman prostor u budžetu za plate. Pričalo se da Mbape možda ode pre vremena u Real, ali od toga nema ništa.



Trio, Mesi-Nejmar-Mbape uliva strah u kosti.







Navodno, Leonardo je saslušao Nejmarove razloge, kontaktirao Mesijeve agente, pre toga se Nej čuo sa Mesijem, savetovao mu da ode iz Barselone, ali i nagovestio da će probati da mu otvori vrata Pariza.



Šta može PSŽ da ponudi Barsi?







Eventualno Ikardija koji se više sviđa Kumanu od Žuana Žesusa, ali teško da mogu da dodaju neki veći novac, jer prioriteti Leonarda su štoper, desni bek posle odlaska Menijea i Silve, kao i jedan vezni igrač. Želi da proda Paredesa i Drekslera, a pominje se da je poslao ponudu od 60 miliona za Sergeja Milinković Savića.



U svakom slučaju PSŽ je i dalje daleko za Mesija, mada će pratiti situaciju i eventualno pokušati da se ubace u čitavu priču.