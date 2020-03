Nejmar dlaku menja, ali plan ostaje! Scenario za leto!

Ni Barsa, ni Mesi ne odustaju, a ni Nejmar.



Naime, katalonski listovi tvrde da se ništa nije promenilo, Mesiju je obećan mnogo ozbiljniji napad na Nejmara ovog leta i da će klub učiniti sve da posle tri sezone vrati Brazilca.



Mesi je obećao Nejmaru da će učiniti sve da Brazilac osvoji "Zlatnu loptu", a takođe Argentinac koji ima samo jednu LŠ u poslednjih osam godina veruje da bez Nejmara Barsa nema šansi.



Evo, kako stoji situacija.



Nejmar je i dalje raspoložen da finansira deo transfera, neće produžiti ugovor za PSŽ, a ostaje i varijanta da se odrekne više od 10 miliona evra svoje godišnje plate kako bi se vratio na "Kamp Nou".



Dalje, uslediće i poravnanje van suda sa Barselonom kada su u pitanju neisplaćeni bonusi za lojalnost koje mu Barsa odriče par godina jer je otišao, a u ovom trenutku kod svih postoji želja da transfer bude realizovan.



Ali, pita se PSŽ, ako zadrže Mbapea nemaju dilemu oko Nejmara, prodaće ga, ali ne ispod cene. Ako se Nejmar kako namerava obrati FIFA koristeći se čuvenim artiklom 17 koji znači da igrač ima pravo da napusti klub posle tri godine ako nije produžavao ugovor, neće mnogo dobiti.







Advokati su već izračunali da je cena takvog raskida 180 miliona evra, Barsa to ne može da plati. Ponovi će biti na stolu igrači, odnosno deo transfera kroz trampu, ali je pitanje šta Katalonci mogu da ponude.



Dembele je povređen, PSŽ neće Kutinja, pominje se, kako smo rekli Ter Štegen ali je nerealno. Jedna od varijanti je Umtiti, ali on odbija da napusti Barselonu. Možda bi, novi trener, ma ko kod bude bio prihvatio Semeda, Rakitić je otpao, on je u ovom trenutku mnogo bliži ostanku u Španiji, odnosno prelasku u Atletiko iz Madrida.



Svejedno, Lautaro je jedna, Nejmar druga želja, ali moraće da uslede bolne prodaje jer Barselona samo ako se oslobodi nekoliko skupih igrača sebi može da priušti takav prelazni rok, tim pre što uz Nejmara i Martineza, traži štopera i desnog beka.



Bilo kako bilo, da li je suđeno da se "Nej" vrati u Barselonu?