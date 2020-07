Nejmar čeka, FIFA "pomaže" Barsi?

PSŽ se odlično vratio sa pauze.



Sinoć su Tuhelovi puleni savladali Sent Etjen sa 1:0 i tako osvojili kup Francuske. Pobedu je doneo Nejmar, ali velika briga ostaje stanje Mbapea i to da li će se Francuz oporaviti za 12. avgust i susret sa Atalantom u Ligi šampiona.



Pre toga Parižani igraju i finale Liga kupa sa Lionom, pa onda prijateljska sa Sošoom.



Sa druge strane španski mediji, tačnije Mundo Deportivo, donosi zanimljive informacije oko formule povratka Nejmara na "Kamp Nou". Brazilac se već neko vreme povezuje sa Barsom, navodno je želja obostrana, ali finansije su komplikovane.



Teško je zamisliti da ćemo ovog prelaznog roka imati bombastične transfere preko sto miliona evra zbog cele situacije oko korona virusa. Ipak posebni član FIFA statuta uveden 2001. godine bi mogao da odigra značajnu ulogu.



Naime, Nejmar završava svoju treću godinu u klubu iz Pariza a novog produžetka još uvek nema što ga čini pogodnim za ispunjavanje člana 17 u FIFA statutu oko regulacije i transferu igrača.



Brazilac bi mogao da traži raskid ugovora, što bi PSŽ-u vezalo ruke te bi morali da pristanu na ponudu koja bi stigla sa "Nou Kampa". U prvom navratu Barsa je ndila 130 miliona evra plus par igrača, videćemo da li će doći do sličnog ponovnog pokušaja.