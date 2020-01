Ne vredi, Junajted mora da kupi napadača! Koje su opcije?

"Crveni đavoli" su izgubili najveću utakmicu engleskog fudbala, bolji od Solskjerovog tima je bio Livepul sa 2:0. Klopovi puleni su napravili još jedan korak bliže tituli možda i onaj presudni pošto su i Lester i Mančester Siti kiksnuli u ovom kolu.



Naredno kolo već kreće u utorak. Što se tiče Junajteda jasno je da duže vreme nećemo videti Markusa Rašforda u prvoj postavi, engleski napadač će po nekim prognozama imati i pauzu od dva meseca zbog povrede leđa.



Geri Nevil, nekadašnji kapiten "crvenih đavola" a sada analitičar na Skaj Sportu napomenuo je da Junajted mora što pre dovesti napadača. Solskjer je posle povrede Rašforda ostao na Grinvudu i Marsijalu. Englez tek ulazi u prvi tim dok je francuski ofanzivac pokazao svoje boljke u završnici.



Pominju se četiri imena. Na spisku su Tomas Miler, Musa Dembele, Timo Verner i Kšištof Pjontek.



Napadač Bajern Minhena se već neko vreme povezuje sa Junajtedom, napadač je u par prilika i bio blizu selidbe na "Old Traford. Kod Flika dobija priliku, problem je što njegov ugovor ističe za godinu i po dana a pregovori za produžetak saradnje nisu počeli, što može biti šansa Junajteda.













Timo Verner je po nekim glasinama već viđeni igrač minhenskog Bajerna, njega još prate Čelsi i Mančester. Lajpcig je na njegovim krilima preokrenuo juče protiv Uniona, "bikovi" su sada na prvom mestu sa četiri boda prednosti. Deluje da bi nemački napadač ostao i završio posao sa Lajpcigom a onda na leto razmišljao o selidbi što Junajtedu ne odgovora.



Musa Dembele i Kšištof Pjontek su realnije šanse. Francuz igra odlično u Lionu, u Ligi 1 je na devetnaest utakmica zabeležio 11 golova. Ima jak ugovor, ali nema sumnje da bi ga "lavovi" za pravu sumu pustili do kraja januara.



I dolazimo do "najlakše" mete. Pjontek drugi meč zaredom preseda u Seriji A a njegov Milan pobeđuje i bez njega. Večeras je i Rebić pogodio, jasno da uz Ibrahimovića na terenu Poljak ne može doći do neke jače minutaže. Problem može predstavljati Totenhem, Murinjo ima slične napadačke probleme i želi Pjonteka kao prelazno rešenje do leta.



Cena bivšeg igrača Đenove je oko 35 miliona evra.



Vudvord i Solskjer imaju još dvanaest dana do kraja januarskog prelaznog roka. Priča oko Bruna Fernandeša se zakomplikovala, Portugalac se najavljuje svakog dana, jasno je da će uz njegov izvesni dolazak morati da dođe još jedan napadač.



Junajted ostaje u trci za LŠ samo uz pomoć kikseva Čelsija i Lestera, a jasno je da "crveni đavoli" ne mogu da "oproste" još jednu sezonu bez najboljeg fudbala u Evropi.