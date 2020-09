Ne valja! Pirla pritiskaju da odustane od željenog pojačanja, Juventus sprema bombu u napadu!

Juventus i dalje čeka, blokirao ih je Gonzalo Iguain koji je odbio transfere u Fiorentinu i neke engleske klubove, čeka da mu Juventus isplati odštetu, pa bi mogao u MLS kod Bekama. Slično razmišlja i Kedira, i dok ne nađu dogovor sa igračima na koje Pirlo ne računa, u Juventusu nemaju novac za prelazni rok.



Naime, situacija je sledeća, Džeko i dalje čeka, Pirlo želi Bosanca, ali postoji određeni pritisak iz kluba da sačeka situaciju oko Suareza.



Kristijano Ronaldo prema tim pričama veruje da bi Urugvajac bio fantastično pojačanje, način postoji, da se oslobodi Barse bez obeštećenja, uzme odštetu za narednu godinu od 15 miliona i onda smanji zahteve i ode u Juventus. Jer, Urugvajac je već zvao, tačnije njegovi menadžeri su to učinili, Pavela Nedveda kako bi pogurali transfer.



To je mač sa dve oštrice s obzirom na Suarezove godine i povrede, ali sa druge strane, sportski sektor, ali i CR7 smatraju da bi bio idealno pojačanje.



Pirlo čeka rešenje, sezona počinje za dvadesetak dana, nema rešenja za nekoliko pozicija u timu, jedna je desni bek, i dalje se pregovara oko Beljerina, ali nema dogovora, niti trampe za Ruganija. I De Šiljo čeka ponudu, Romero će biti pozajmljen Atalanti, kako stvari stoje, a videćemo hoće li Junajted uputiti ponudu za Koštu.











Bernadeski ostaje, Pirlo razmišlja da ga upotrebi kao desnog spoljnog igrača u 3-5-2, to je već igrao u Fiorentini kada je i zaradio poziv Juventusa.



Stigli su Artur, Kuluševski i MekKeni, klub je odbio da razgovara sa Vidalom, ostaje namera da se vezni red podmladi.



Sve teče sporo, navijači su nervozni, sutra Perin i definitivno postaje igrač Đenove, ali nema ni rešenja za Remzija. Pominjala se trampa za Keana, koji bi se vratio iz Evertona, ali ako Anćeloti dovede Džejmsa Rodrigeza iz Reala, teško da mu treba Velšanin.



Prelazni rok je počeo danas, trajaće do prve nedelje oktobra, ali problem je start šampionata i neuigran tim. Doduše, u Juventusu smatraju da je veći deo ekipe isti, da nedostaju napadač i desni bek, ali Pirlo mora da promeni sistem, on će potpuno izbrisati "Sarizam".



Kako će sve izgledati, ostaje da vidimo, tek mnogo je sumnji da Juventus može da odbrani titulu, pogotovo ako Inter nastavi da se pojačava...