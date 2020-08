Ne jednog, Pirlo hoće dvojicu bivših saigrača u Juventusu! Ovo su ideje novog trenera oko pojačanja!

Juventus pokušava da napravi novu ekipu, neće biti lako, iako su se igrači odrekli ogromnog dela plata za ovu sezonu, pandemija je itekako napravila rupu u kasi italijanskog šampiona.



Sari je sada, iako otpušten na platnom spisku, a novi trener Andrea Pirlo neće biti sa svojih 1.6 miliona godišnje velikih problem. Zanimljivo samo trojica igrača Juventusa su manje plaćeni od trenera.



U svakom slučaju, Pirlo je izneo neke svoje ideje, Juventus ipak neće kupiti Tonalija, ne smatraju da bi trebalo da dižu cenu aukcijom sa Interom, a zanimljivo da osim što se pojavilo ime Alvara Morate, kao alternative za Milika, odnosno Himeneza, Pirlo želi još jednog bivšeg saigrača, Artura Vidala.



Prema tvrđenju italijanskih medija, "Ratnikova" opsesija je povratak u Juventus gde je igrao najbolji fudbal u životu, a Bajernu je prodat zbog problema van terena. On je navodno spreman da smanji platu kako bi se vratio u Juventus.











Iako se danas priča o prodaji Dibale, to je ipak malo verovatno, ali vrlo je moguće da dvojica Brazilaca, Daglas Košta i Aleks Sandro napuste klub, to bi moglo u kasu da unese 70 miliona. Da li bi to značilo trku za Gosensa iz Atalante na levom beku, kako sugerišu neki izvori teško je reći, tek ako ode Sandro, Juve mora da dovede levog beka.



Matuidi je na ivici odlaska u MLS, Juve želi tamo da pošalje i Kediru, da se oslobodi Iguaina, Ruganija, dok je agencija koja zastupa Remzija demantovala da će Velšanin posle jedne godine otići iz kluba.







Isti je slučaj sa Bernadeskijem, ako ode Košta, Italijan će sigurno biti u timu sledeće sezone.



Promenila su se imena, ali ne i pozicije u timu, dakle Juve traži levog beka, par igrača u vezi i klasičnog napadača, sve je na Paratićiju, bude li napravio greške kao prošlog leta, sigurno da još neće dugo ostati u Juventusu.