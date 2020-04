"Nazovite i pitajte ga" - Kavani šokirao odlukom o nastavku karijere!

Edinson Kavani na leto postaje slobodan igrač, pošto mu ističe ugovor sa Pari Sen Žermenom, i slobodan je da pregovara sa ostalim klubovima.



Ranije se pominjao Atletiko Madrid, zimus je praktično sve bilo gotovo, ali je sada došlo do izvesnog zastoja iz nepoznatih razloga. Proteklih nedelja pominjao se čak i povratak u Napoli, ali izgleda da Kavani razmišlja u drugom pravcu.



Fudbaler Penjarola, Kristijan Rodrigez, blizak prijatelj i saigrač iz reprezentacije, tvrdi da će se Kavani na leto vratiti u domovinu!



"Imam dozvolu da pričam o Ediju. On će se vratiti u Penjarol i to je sve što smem da kažem. Nazovite ga i pitajte", rekao je Kristijan Rodrigez.



Penjarol je najtrofejniji urugvajski klub, na klupi sedi legendarni Dijego Forlan koji želi Kavanija kako bi nastavio dominaciju.



Prošle sezone, Penjarol je izgubio titulu, koju je osvajao 2016, 2017. i 2018. godine i ukupno je 50 puta bio šampion Urugvaja.



Kavani je u Urugvaju igrao samo za Danubio, i još kao 20-godišnjak je napustio domovinu i došao u Palermo. Nakon tri godine na Siciliji, prešao je u Napoli, gde je proveo još tri sezone pre selidbe u Pariz, 2013. godine.