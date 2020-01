Navijači mogu da protestvuju koliko hoće, klub doneo odluku, masivne promene u Junajtedu!

Mogu da šetaju i protestvuju, klub ne odustaje, Ole Gunar Solskjer je siguran, ma kako sezona bude završena.



To je ono što mediji saznaju iz izvora bliskih Junajtedu, ni vlasnici Glejzeri, ni njihov prvi operativac Vudvord, neće odustati od plana.



"Dejli Mejl" piše da klub planira masovnu skautsku operaciju tokom proleća i da će Solskjeru biti dat još jedan prelazni rok da pročisti ekipu i dovede mlade igrače. To znači da će klub narednog leta odvojiti još novca, mada ga je sve manje, osloboditi se suvišnih starijih igrača i nastaviti da pravi mlad tim.



U dovođenje Bruna Fernandeša koji je jedina zimska meta uključio se i Mendeš, videćemo hoće li super agent uspeti da spusti cenu i hoće li kapiten Sportinga stići na "Old Traford".



Što se napadača tiče, moguća je samo pozajmica dok se ne oporavi Rašford, to Junajted nudi Milanu za Pjonteka, ali nema za sada naznaka da će "Rosoneri" prihvatiti tako nešto. Kavani je odbio dolazak u PL, Atletiko mu je ponudio isto što i "Đavoli", zna se da želi u Španiju.



Šta znači plan kluba?



Dovedeni su Megvajer, Van-Bisaka i Džejms, ali Junajted nije uspeo da se oslobodi suvišnih igrača poput Roha, Džonsa, Matića pa i Freda, ne zna se ni šta će biti sa Pogbom. Solskjer bi dobio leto da proda nepotrebne, da dovede još tri ili četiri mlada igrača i na taj način zaokruži tim. Otišao je Jang u Inter, ali njemu je isticao ugovor.



Koga će sve pratiti skauti?



Taj spisak se čuva u tajnosti, ali recimo da su na njemu sigurno igrači Lila, Sumare i Osimeh, zatim Medison i Tilemans iz Lestera, par igrača iz Čempionšipa, Dembele iz Liona...



Dakle, od smene Solskjera ništa, ni dolazak Poketina nije opcija, on traži samostalnost u dovođenju igrača...