"Narandžasta era", ovako će izgledati Barsinih XI, sme li Kuman da se usprotivi Mesiju?

Posle ostanka Lea Mesija, Barselona se okreće prelaznom roku, sledi oslobađanje od prekobrojnih, čeka se završetak poslova oko Vidala koji će u Inter i Suareza koji se već dogovorio sa Juventusom, ali traži odštetu od Barselone.



Što se ostalih tiče, Kuman insistira na tandemu pulena iz reprezentacije, pisali smo jutros, prva meta je fudbaler Liona i nekada najbolji igrač holandske lige, Memfis Depaj, a priče o Vajnaldumu ne prestaju, videćemo hoće li Liverpul dozvoliti da on ode sledeće leto bez ugovora, ili će biti prodat Barseloni.



Od Lautara nema ništa, to je sada jasno, podsetimo, stigao je Pjanić, a biće zanimljivo videti hoće li Kuman, po cenu sukoba sa Mesijem istrajati na tome da Grizmana vrati na prirodnu poziciju bliže golu. On će, ako dođe Depaj moći da kombinuje u ofanzivi, pogotovo ako bude insistira na 4-3-3, što nije sigurno, jer će Kutinjo verovatno dobiti drugu šansu.



Odbrana će ostati nepromenjena, iako se priča da Barselona traži novog levog beka, manjak sredstava će verovatno učiniti da Alba ostane prvi izbor, desno je Semedo, Kuman je kategoričan u tome da neće forsirati Serhija Roberta desno, već da će univerzalac konkurisati za vezni red.



Dakle, Ter Štegen je neupitan, desno će Semedo, Pike i Lengle, čak i da dođe Erik Garsija iz Sitija, ostaju štoperski par, levo je Alba.



Izvesno je da će Buskets izgubiti mesto, to mu je nagovešteno, Kuman planira da upari De Jonga kao zadnjeg veznog sa Pjanićem i eventualno Vajnaldumom. Ako, ne dođe fudbaler Liverpula tu je Kutinjo.







Napad?



Mesi, Grizman i Depaj, ali u kom rasporedu teško je reći, Mesi insistira da igra na centalnoj poziciji. Šansu čeka Fati kome se sigurno nije svidelo što Leo ostaje, tu je i Dembele koji kada je spreman sigurno može da bude od velike pomoći.



Ako pogledate tim, to i dalje deluje moćno, ali sa druge strane, sa nevoljnim Argentincem, problemima unutar svlačionice, haotičnom situacijom u klubu, sve deluje prilično neizvesno.