Napušta "Old Traford", ljut jer stižu braća?! Šta je sledeće u Junajtedu?

Anhel Gomeš je često najavljivan kao buduća velika stvar u Junajtedu. Kapiten Engleske u mlađim selekcijama je za prvi tim debitovao još pre tri godina, ali nije dobio pravu šansu.



Klub želi da potpiše novi ugovor sa momkom koji je najmlađi debitant u istoriji "Đavola", ali on odbija da to učini i mogao bi da se preseli u Čelsi.



U čemu je stvar?



Gomeš koji je vezni fudbaler je obehrabren činjenicom da će u klub stići talentovi Džad Belingem koji ima samo 16 godina i veliku minutažu u Birmingemu u ovoj sezoni. Ovaj reprezentativac Engleske do 17 godina je već bio u Karingtonu u trening centru i gotovo sigurno će se preseliti u Mančester Junajted.



Ne samo to, aktuelan je i dolazak njegovog godinu dana mlađeg brata Džoba koji bi postao član akademije kluba. Stariji Belingem će koštati Solskjera oko 40 miliona evra, plus 10 bonusa, ali radi se o neverovatnom talentu koji zarađuje, verovali ili ne, manje od 200 evra nedeljno. Hoće ga i Dortmund, čak mu nude veći novac nego Junajted, ali Belingem hoće da ostane u Engleskoj.











Solskjer je već završio posao sa Dembeleom iz Liona, Belingem bi trebalo da bude drugo pojačanje, a što se tiče Sanča, čini se da ako Borusija bude insistirala na 100 miliona evra, od toga ovog leta nema ništa.



Alternativa je Matondo iz Šalkea, nekadašnji fudbaler Sitijeve škole. I dalje se pominje trampa zaa Pogbu, ali najviše što mogu da dobiju su Rabio ili Daglas Košta, Juventus ne pušta Arona Remzija.



U svakom slučaju, potreban je još jedan vezista, Griliš je čini se preskup, Medison takođe, videćeemo za šta će se odlučiti Solskjer i ima li prostora za još jednog štopera, ako se oslobode Džonsa, Smoling definitivno ode, kao i Roho, podsetimo njih dvojica su na pozajmicama, baš kao i Aleksis Sančez koji će predstavljati veliki problem zbog nestvarno velike plate...