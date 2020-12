Karles Alenja bi karijeru mogao da nastavi u predgrađu Madrida.





Kako su preneli dobro obavešteni izvori iz Španije, vezista Barselone mogao bi da pojača Hetafe.



Madridski klub želi Alenju da dovede na pozajmicu, kao što je svojevremeno i Marka Kukurelju koga su kasnije i otkupili.



Alenja je prošlu sezonu proveo na pozajmici u Betisu, Kuman ga je letos uverevao da će imati minutažu, ali to nije bio slučaj.



Alenja je potpuno pao u drugi plan, baš kao i Riki Puđ, i sada želi da ode da dobije veću minutažu do kraja sezone.



On je dete Barselone, ali još uvek nije stekao status standardnog prvotimca.





Ukoliko pređe u Hetafe, igraće u tandemu sa našim Nemanjom Maksimovićem.