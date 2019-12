Napoli sprema trejd sa Kinezima!

Očekuju nas velike promene u Napulju, u to nema sumnje.



Rekonstrukcija je počela nakon serije loših rezultata i problema koji su nastali unutar kluba kada je nekolicina igrača odbila da se povinuje naređenju sa vrha, nisu želeli da idu u karantin nakon slabih partija, iako je to predsednik De Laurentis zahtevao.



Šuška se da bi klub zbog toga mogli da napuste i ponajbolji igrači poput Insinjea i Mertensa, ali dvojac nije jedini koji bi mogao da promeni sredinu već u januaru.



Fabijan Ruiz želi nazad u Španiju, Fernando Ljorente će izvesno napustiti klub, dok se spekuliše i o sudbini Kalidua Kulibalija, verovatno najvrednijeg igrača u ekipi.



Jedan od igrača koji bi mogli da promene sredinu je i Hose Kaljehon, Španac sa dugim stažom u ekipi i igrač koji je upisao najviše ligaških nastupa u prethodnoj deceniji u "ligama petice".



Njemu ističe ugovor sa klubom, a za njegove usluge je veoma zainteresovan njegov zemljak Rafa Benitez, koji predvodi kineski Dalijan Jifang.



Tako bi, prema pisanju italijanske štampe, moglo da dođe i do trejda.



Ukoliko Dalijan angažuje Kaljehona, Janik Fereira Karasko će dobiti zeleno svetlo da napusti ekipu.











Belgijanac već neko vreme nišani povratak u evropski fudbal, napunio je džepove i spreman je da se vrati na najviši nivo, minulog leta su za njega interesovanje pokazali brojni klubovi, poput Arsenala, Milana i Intera, ali je ipak ostao da završi sezonu u najmnogoljudnijoj zemlji sveta.



Sada je došlo vreme da se vrati na "Stari kontinent", Napoli je zainteresovan, pa bi praktično mogli da obave trejd sa Dalijanom i da Kaljehona odmah zamene sa Karaskom.



Zvuči kao dobra razmena, Kaljehon ima 32 godine, bivši igrač Monaka i madridskog Atletika čak šest manje, a uspeo je i pored činjenice da nastupa u Kini da zadrži status u belgijskoj reprezentaciji, što dovoljno govori o njegovom kvalitetu.