Napoli sprema "generalku" u napadu!

Već su otkupili Andreu Petanju od Spala, ali izgleda da je to samo početak.



On je ostavljen do kraja sezone u Ferari, pa će od leta zadužiti opremu u Napulju, a nakon njega bi u klub moglo da stigne još nekoliko novih napadača.



Dris Mertens će po svemu sudeći ostati, ali je pitanje da li će još neko?



Kaljehon odlazi kao slobodan igrač, ima unosnu ponudu Valensije, a izvesno je da će njegovim koracima i Amin Junes i Fernando Ljorente.



Danas smo pisali da je Inter zainteresovan za Arkadijuša Milika, dok "Ćukija" Lozana, koji se nije najbolje snašao pod Vezuvom, prate klubovi iz Španije, posebno madridski Atletiko, pa nije isključena mogućnost da Meksikanac napusti klub nakon samo jedne sezone.



Spremni su u Napoliju izgleda na sve, pa su se već tri igrača našla na radaru sportskog direkora Đuntolija.







U pitanju su Žan-Filip Mateta iz Majnca, Žeremi Boga iz Sasuola i "iranski Mesi", napadač Zenita iz Sankt Petersburga Serdar Azmun.



Tako bi gotovo kompletan napad Napolija bio izmenjen, čini se da bi jedino Mertens trebalo da ostane, izvesno je da Kaljehon, Junes i Ljorente idu, ali je pod znakom pitanja i sudbina Milika i Lozana.



Vrednost napadača Majnca se procenjuje na oko 25 miliona evra, Azmun je za oko pet miliona jeftiniji, slična je i vrednost Boga iz Sasuola, mada bi tu problem mogao da napravi Čelsi, koji polaže prava na talentovanog napadača iz Obale Slonovače.