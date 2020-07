Izgleda da od svetskog rekorda za štopere nema ništa. Niko ne želi da Napoliju plati 100 miliona zua Kalidu Kulibalija.



Malijac je meta Sitija, ali ponuda "Građana" je 65 miliona evra, plus bonusi i Napoli je to odbio. Ne postoji klub koji će platiti više, tačnije PSŽ bi možda mogao da stigne do te sume, ali problem je što Kulibali neće u Francusku.



Junajted ima druge prioritete, pa će se na kraju čitava priča završiti produžetkom ugovora.



Prema tim informacijama, Kulibali će dobiti povišicu, sa 6 na 7 miliona evra godišnje, a ugovor će produžiti do 2023. sa klauzulom od 150 miliona evra.