Napadački valcer! Kavani promenio smer, idol navijača Juventusa stiže u Inter?!

Inter će izgleda odustati od Edinsona Kavanija. Naime, prva opcija Urugvajca je i dalje Madrid, tačnije Atletiko i on bi radije u Španiju, pre nego da se vrati u Italiju. Kruže priče da Kavani hoće malo da spusti cenu, traži 10 miliona evra po sezoni, kako bi radio sa Simeoneom.



To bi moglo da otvori vrata senzacionalnom transferu. Inter je spreman da uloži oko 60 miliona, ako proda Lautara Martineza što je izvesno u Alvara Moratu.



Španac je idol navijača Juventusa posle par sezona u Italiji, sa Konteom je radio u Čelsiju. Trener Intera je recimo mnogo rasploženiji da vidi Moratu u rosteru za narednu sezonu nego Lakazeta ili Obamejanga koji su pominjanje opcije.



Sam Morata bi dobio, makar kada je porodica u pitanju, žena mu je Italijanka, blogerka i kreatorka, Alis Kampelo, ona sigurno navija da se presele u Milan.



Uz to, Morata bi imao garantovano mesto u timu, mada je više-manje standardan u Atletiku. Ipak, stoji činjenica da on nigde nije ponovio partije iz Juventusa, ni u Čelsiju, ni u Atletiku, prethodno ni u Realu u koji se vratio iz Torina.



Osim Morate, opcija ostaje Kjeza. Ali, Fiorentina ne prihvata kusur u igračima, želi novac za svoj biser i prema informacijama sa Apenina, Roko Komiso, od ove sezone vlasnik Toskanaca neće spustiti cenu, ona je 70 miliona.











Videćemo kako će se čitava saga završiti, Morata je pominjan odmah kao i interesantan za Juventus, ali čini se da od toga nema ništa, Paratići pokušava da se oslobodi Iguiana, a nazire se da će pokušaj Juventusa biti da dovede Areka Milika iz Napulja kome sledeće godine ističe ugovor.