Napadač pred odlaskom iz Čelsija, Lampard ga izostavio!

Dolaskom Frenka Lamparda i Miši Bačuaji je među igračima koji nisu u prvom planu, pa je izvesno da će ovaj belgijski fudbaler biti prodat.



Bačuaji je počeo samo jednu utakmicu ove sezone u Premijer ligi, obično je Abraham taj koji je dobijao šansu, pa je jasno da Lampard ima nešto drugačije planove od onih koji želi Belgijanac.



Ono što je od skora poznato jeste da Bačuaji više nije ni u sastavu za pripremne utakmice, otkako se vratio posle koronavirusa Lampard ga je iskoristio samo 30 minuta i to u trening utakmici između igrača Čelsija.



On ima ugovor do 2021. godine, Čelsi je spreman da sluša ponude.



Platio ga je Marseju 2016. godine velikih 33,2 miliona funti, ali teško da može dobiti toliko.