Namignuo najbolji, euforija među navijačima Arsenala!

Izgleda da je Obamejang sve bliži odluci. Zakazani su razgovori sa Artetom koji ga ubeđuje da ostane, Gabonac traži oko 14 miliona po sezoni za trogodišnji ugovor.



Sinoć je na lajv četu sa navijačima odgovorio na zahtev jednog "Gunera" da namigne ako će potpisati novi ugovor. Kapiten Arsenala je to učinio uz širok osmeh, a to je izazvalo euforiju među navijačima.



Navodno je kapiten dobio uveravanja da će tim biti pojačan, da stiže Tomas Parti, da Arsenal radi na dovođenju Sent Maksimina iz Njukasla, a na prodaju su navodno Beljerin, Genduzi i eventualno Lakazet.



To bi omogućilo dovođenje iskusnog štopera, ali i bacanje u vatru mlađih igrača koji su produžili ugovore. Nije ni tajna da bi umesto Beljerina, mogao da stigne Soareš iz Sautemptona, a Arsenal nije odustao ni od veterana Tijaga Silve. Ipak, Parti je prva želja i to bi trebalo da ubedi Obamejanga da je tim dovoljno ozbiljan da se bori za Ligu šampiona naredne sezone.