Naljutio se, "krivac" De Hea, želi da ode iz kluba...

Iskusni golman argentinske reprezentacije Serhio Romero želi da napusti klub.



Naime, rezervni čuvar mreže, uvek pouzdan, za sve ove godine na "Old Trafordu" je ljut i hoće da ode.



Romero je u Junajtedu od 2015. retko je branio, doveo ga je Van Gal, retko dobija šansu, ali je uvek bio na visini zadatka.



Međutim, Argentinac ne razume zbog čega mu Solskjer ne pruži priliku jer je De Hea očajan. Posebno ga je pogodilo to što nije branio u kupu gde je bio standardan, Junajted je eliminisan od Čelsija.



"Đavoli" imaju veliki problem sa De Heom koji brani zaista loše, žele da vrate Dina Hendersona za pozajmice iz Šefild Junajteda, ali on neće ni da čuje da bude rezerva Špancu. Problem je što Junajted ne može da proda De Heu, a teško je očekivati da bi čuvar mreže koji zarađuje 20 miliona evra godišnje sedeo na klupi.