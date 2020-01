Nakon dobrih, stigle i loše vesti za Inter!

Preneli smo danas, Inter je navodno postigao dogovor sa Kristijanom Eriksenom i u narednih par nedelja bi sa Totenhemom trebalo da završi sve oko transfere teškog oko 20 miliona evra, više OVDE To je svakako sjajna vest za "Neroazure", ali nakon dobrih stigle su i loše vesti.Naime, kako stoje stvar, Arturo Vidal će ostati samo san za ekipu sa "Meace" ove zime.Trener Barselone Ernesto Valverde je izjavio da nakon odlaska Karlosa Alenje u Betis niko više neće napuštati redove katalonskog kluba u januaru.Podsetimo, Vidal se navodno sprema da tuži Katalonce zbog neisplaćenih bonusa, ali Valverde tvrdi da to neće uticati na njegove nastupe.", izjavio je Valverde.Ipak, čini se da je španski stručnjak zaboravio na Todiba, koji je blizu prelaska u redove Milana, ali je možda i ovom izjavom jasno stavio do znanja milanskim klubovima da se ove zime neće pojačavati na "Kamp Nou".Videćemo kako će se stvari razvijati, ali kako stvari stoje, Vidal ostaje u Barseloni, možda i Todibo, ali o njemu Valverde nije konkretnije govorio.