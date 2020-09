Najverniji vojnik Real Madrida napušta klub posle dve decenije!

Štoper Real Madrida Naćo Fernandes na pragu je odlaska iz "kraljevskog" kluba.



Naćo je dete kluba, ali je ujedno i večiti "četvrti" štoper, jer je najpre bio to iza Ramosa, Varana i Pepea, a kasnije se tu umešao i Eder Militao.



Madridski As piše da je sada pravi trenutak za rastanak, Naćo želi da igra standardno, a na stolu ima primamljive ponude Napolija, Rome i Milana.



As otkriva da su njegovi agenti danas boravili u Italiji, pregovaraju i vagaju koja je najbolja opcija za iskusnog Španca.



Napoli će tražiti štopera ako proda Kulibalija, dok je Naćo druga opcija za Romu ako ne dođe Kris Smoling, pa je u ovom trenutku Milan najbolja opcija.



Real i Milan imaju odlične odnose, što takođe može da utiče na dogovor.



Naćo ima već 30 godina, čitavu karijeru je proveo u Realu, a koliko je uvek bio u drugom planu, najbolje pokazuje da je za 10 godina odigrao 200 utakmica, u proseku 20 po sezoni.



Ipak, pošto je u poslednjoj odigrao ubedljivo najmanje, tek 10, odlučio je da napusti klub ovog leta.





Zanimljivo, Naćo Fernandes je rođen u Madridu, a u Realu je od svoje 11. godine.







U prvom timu je debitovao kod Žozea Murinja u sezoni 2010/11, a osvojio je sve moguće trofeje.







Ipak, nikada nije dočekao da bude u prvom planu, pa čak ni plan B...