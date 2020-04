Najveći novac u istoriji fudbala, Nejmar bi bio lud da se vrati u Barselonu!

Čini se da su sve manje šanse da se Nejmar vrati u Barselonu. S obzirom da Mbape verovatno ostaje još sezonu, Parižani ne žele da se odreknu i druge velike zvezde, a ugovor je na stolu i najveći je u istoriji fudbala.



Naime, Brazilac bi ako produži ugovor na pet godina dobio neverovatnih 50 miliona evra sa bonusima i postao najplaćeniji igrač na svetu, zarađivao bi čak deset miliona više od svog prijatelja Mesija, 20 miliona više od Ronalda.



On je prošlog leta bio blizu povratka, ali je PSŽ tražio ogroman novac, Barselona ni tada, ni sada, nema da plati oko 170 miliona evra koliko Francuzi traže od Nejmara.



Iako predsednika Bertomeua pritiska Mesi da vrati Nejmara, jasno je da bi u ovom trenutku to bio podvig.



Jer Barselona bi mogla da plati Nejmaru maksimalno 25 miliona evra po sezoni, dakle duplo manje od PSŽ, verovatno bi bio lud da se odrekne tolikog novca.



On je i dalje prva zvezda ekipe, kada igra superioran je, doduše ne voli ligu, ponaša se kako se ponaša, ali kao da su u klubu svesni da moraju da ga prihvate takvim kakav jeste.











Naravno ova plata bi uključivala i sponzorski ugovor od 13 miliona sa Nacionalnom bankom Katara, ali svejedno, novcu se u zube ne gleda.



Ove sezone Nejmar koji je bio suspendovan, ali i povređen je dao 18 golova i imao 10 asistencija za PSŽ i bio ključ u prolasku u četvrtfinale, odnosno eliminaciji Dortmunda posle poraza u prvom meču osmine finala Lige šampiona.