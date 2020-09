NAJVEĆE TROŠADŽIJE - Čelsi već oborio rekord Mančester sitija, posle Nemca stižu još dvojica!

Mančester siti je do sada bio najveći trošadžija u jednom prelaznom roku sa 187 miliona funti potrošenih 2017. godine.



Sada ih je Čelsi pretekao, već su potrošili čitavih 230 miliona funti, dolaskom Kaija Haverca koji još uvek nije ozvaničen, ali je ovaj fudbaler prošao lekarske preglede pre reprezentativnih obaveza.



Nije to sve.



Čelsi planira da dovede i Deklana Rajsa iz Vest Hema u slučaju odlaska Kantea ili Žoržinja, ali i golmana.



Pominjao se do skoro Majk Manjan iz Lila, ali je Čelsi odustao od njega i okrenuo se golmanu Rena Eduardu Mendiju.



Petr Čeh ima velike veze sa Renom i upravo bi on mogao da bude ključni čovek u realizaciji ovog transfera.



Prelazni rok se završava 5. oktobra za Englesku.







Do sada su u Čelsi stigli Timo Verner, Ben Čilvel, Hakim Ziješ, Malang Sar i Tijago Silva.