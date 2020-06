Najtužnije leto u karijeri, Murinjo se suočio sa stvarnošću!

Ako posmatrate karijeru Žozea Murinja, posle trostruke krune sa Portom 2004. i odlaska u Čelsi, nikada nije imao problema sa transfer budžetom.



Dva boravka u Čelsiju, jedan u Interu, Real i Junajted su obeležile velike kupovine i ogroman potrošeni novac, iako je često u druge upirao prstom zbog tranfera.



Ali, sam dolazak u Totenhem nije bio takav, kupio je zimus Bergvajna i Žedsona, ali na leto neće imati novac. Ovo je prvi put za 15 godina da mora da se zadovolji mrvicama.



Totenhem je želeo Zaniola iz Rome, ali to je nemoguća misija, Italijan vredi 60 miliona evra, to je više od kompletnog budžeta koji Portugalac ima.



Čak i da proda nekoliko igrača, Levi traži da se plate smanje, a moraće da pokuša da se pojača sa slobodnim agentima. Doduše, ulazak u Ligu šampiona bi promenio stvari, ali malo ko veruje da "Pevci" mogu do petog mesta koje u slučaju suspenzije Sitija vodi u LŠ.



Traži vezistu, Vesino je jeftiniji, ali ni njega Inter neće prodati za manje od 20 miliona, a pokušaće da ubedi Vilijana. Pre toga mora da proda Koka Lamelu, što takođe neće biti lako.









"Da budem iskren, niko u klubu ne razmišlja o pojačanjima. U svetu u kome živimo i posle svega što se dogodilo, niko neće izdvajati lude sume. Nema novca", rekao je Murinjo.



Osim Vilijana i Vesina, on cilja i Hojberga iz Sautemptona, ali "Sejntsi" neće ni da čuju da puste jednog od svojih najboljih igrača.



Morgan Sanson iz Marseja je nuđen Murinju preko Pini Zahavija, pominjan je i Ruben Neveš iz Vulvsa, ali i on je preskup.



Sve u svemu, najviše što, uz Vilijana, Murinjo može da dovede su jedan vezista i eventualno defanzivac, mada problem ostaje desni bek, pogotovo ako Orije napusti klub.