Najtraženiji štoper Evrope bira - Minhen ili Madrid!

Prošle godine najtražniji štoper Evrope bio je Matijs de Liht, a sada je to - Dajot Upamekano.



Defanzivac RB Lajpciga sigurno će promeniti sredinu ovog leta, pošto ima ugovor do 2021. godine, a njegova otkupna klauzula iznosi samo 60 miliona evra.



Kako prenosi madridski As, za njegov potpis će se gotovo sigurno boriti Bajern Minhen i Real Madrid.



Dobro obavešteni Bild tvrdi da je Bajern spreman da plati klauzulu odmah, te da je glavni adut Bavarca što nude momentalno mesto u startnih 11, pošto se očekuju odlasci Žeroma Boatenga i Davida Alabe.



S druge strane, Zinedin Zidan izuzetno želi Upamekana, ali bi u Realu morao da se bori za mesto u teškoj konkurenciji, pošto su tu Serhio Ramos, Rafael Varan i Eder Militao.



I izvori iz Španije i Nemačke uveravaju da su Bajern i Real odredili Upamekana kao metu broj jedan za defanzivu, tako da će ova trka biti izuzetno zanimljiva. Lajpcig se ne pita ništa, pošto će svakako biti aktivirana klauzula, tako da je sve na igraču...