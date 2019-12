Najtraženiji napadač Evrope čeka na plaži, odbio 11 miliona, prihvatio tri puta manji novac?

Erling Haland je otputovao u tople krajeve, sa starijim bratom Astorom i prijateljem se nalazi na plaži gde čeka rasplet transfer sage. U Salcburgu kažu da bi voleli da ga zadrže, ali da je to nemoguće i da se on navodno već pozdravio sa saigračima.



Tu dolazimo do suštine, u Lajpcigu tvrde da imaju pravo preferencijalne kupovine igrača, s obzirom da je ista kompanija sponzor dva kluba, ali Red Bul ne može da učini ništa, ako Haland odbije da se preseli u Bundesligu.



Juče su italijanski mediji objavili vest da je priča završena, da će Juventus isplatiti 30 miliona evra, klauzulu za Norvežanina i da će mladi bombarder stići u Torino.



Juventus je uštedeo transferom, obeštećenjem i platom Marija Mandžukića oko 20 miliona evra i spreman je da uloži u fantastičnog klinca koji je dao 28 golova u 22 meča ove jeseni.



Međutim, ono što je nelogično, a iza čega navodno stoji Mino Rajola je da je Haland spreman da igra za 3.5 miliona godišnje, jasno, plata bi progresivno rasla, a da mu Junajted nudi tri puta više, oko 11 miliona, odnosno 200 000 funti nedeljno.



O čemu se radi?



Rajola naima smatra da je Juventus mnogo bolja sredina od Junajteda, uzeće i mnogo veću proviziju, kao u slučaju De Lihta, plus, on kao verovatniju varijantu na leto vidi povratak Pola Pogbe u Juventus, jer Florentino Perez ga baš ne voli i izbegava da sarađuje sa njim.



Ali, opet, prevelika je razlika u plati, Haland je letos odbio Juventus, ne zbog novca već je pametno izabrao klub u kome će igrati. Sada je situacija drugačija, nema Keana, nema ni Mandžukića koji je otpisan još krajem leta, samo on i Iguain su klasični napadači, pa bi s obzirom na broj mečeva sigurno imao veću minutažu.



Da ipak sačekamo...