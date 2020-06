Najskuplji prelomio, ne želi da igra dok je Murinjo trener? Nema problema, Pini Zahavi doneo dve trampe na sto!

Pisali smo juče, sukob Ndombelea i Murinja ne jenjava, atmosfera u Totenhemu nije dobra, a mediji se prisećaju Murinjovih sukoba u Realu sa Ramosom, Kasiljasom, Ronaldom, Pogbom u Junajtedu, ali i navodnog bojkota od strane igrača Čelsija.



Nisu uspeli pokušaju da se pomire stvari, Ndombele ne razgovara sa trenerom, ali ima moćnog agenta. U pitanju je Pini Zahavi koji traži novi klub za najskuplje pojačanje u istoriji Totenhema.



Iako Levi ne želi da proda Francuza, na klupi mu ne znači ništa, pa će pažljivo razmotriti trampe koje će mu biti ponuđenje.



Barselona je još zimus želela Ndombelea, sada je spremna da menja Kutinja za Francuza, ali Totenhemov problem je plata Brazilca, 14 miliona evra, to bi unelo pobunu u svlačionicu, poremetilo tim i odnose, gde Kejn ima najveću platu.



To "Pevci" neće rizikovati, pa Kutinjo jedino može da dođe u klub, ako značajno smanji platu.







Sa druge strane Bajern nudi Korentina Tolisoa, ali njegova cena je ipak na tržištu manja, a bio je i povređen. Francuz za Francuza, čini se da ovo nije baš atraktivno, no sa druge strane, Murinjo bi želeo da dovede Tolisoa koji je igrač kakav mu treba.



Šta će od svega biti ostaje da vidimo, navodno je Levi tražio od Barse Semeda i novac za otpisanog fudbalera, mada je to malo verovatno, pošto Barsa nema para.



Murinjo je inače iznervirao Ndombelea konstatacijom da je Francuz uvek povređen, da odigra jedan meč, pa pauzira. Kasnije je menadžer spustio loptu rečima da je ovo sezona adaptacije i da mnogi fudbaleri kada dođu u Englesku imaju problema sa prilagođavanjem.



Ali, Ndombele je navodno rekao čelnicima kluba da dok je Murinjo u Totenhemu on ne želi da igra i da bi bilo najbolje da ga prodaju.