Najmanje golova nije bilo dovoljno za "Skudeto". Inter ulaže još 100 miliona u odbranu, ovo su imena!

Inter će gotovo potpuno promeniti odbranu naredne sezone. Naime, Marota već radi na poslovima, promene centralnih bekova, De Fraj je jedini siguran, Godin otpisan, za Škrinjara se čeka neka jaka ponuda.



Desni bek je već tu, Hakimi, plaćen 40 miliona, levo su dve opcije, jedna je da Firpo bude deo transfera za Lautara, druga, verovatnija, dovođenje Emersona Palmijerija iz Čelsija. Dakle na bekove će bitri samo uloženo oko 80 miliona evra, ali to nije sve.



Iz Verone stiže Kumbula, videćemo koliko će novca biti uloženo, klub iz Veneta traži da Salsedo ostane na pozajmici, da im Inter ustupi taletovanog Verganija, kao i da Agume stigne ne pozajmicu.



Ni to nije sve, ideja je da Jan Vertongen iskusni Belgijanac potpiše ugovor kao slobodan igrač, on bi mogao da donese iskustvo u poslednju liniju, da igra kao štoper, ali i bude alternativa na beku.



I za kraj, traže i zamenu za Handanovića, koji će i dalje biti prvi golman ekipe, ali mu pripremaju naslednika, najbliži Interu je Huan Muso iz Udinezea, odlični Argentinac koji je debitovao za reprezentaciju, posle dve godine na "Friuliju".











Dakle, polazeći od toga da odbrane osvajaju "Skudeto", u Interu razmišljaju da ulože 100 miliona evra u novu poslednju liniju. Ove sezone su primili najmanje golova u ligi, samo 36, ali je titula ipak otišla Juventusu. Sari kaže da je njegov tim primio 12 golova iz penala i da je to razlog, zanimljivo da je Inter postigao i više golova od Juventusa, da su posle Atalante najbolji napad lige, ali sve to nije bilo dovoljno za "Skudeto". Danas imaju šansu da pobedom potvrde drugo mesto, mada je to malo bitno, okreću se LE, probaće da osvoje evropski trofej.



Sledeće sezone ništa manje od Skudeta neće zadovoljiti čelnike, uz Hakimija, završen je posao oko Tonalija, mnogo će zavisiti oko prodaje Lautara, ali Inter planira još pojačanja u veznom redu, ciljaju Ndombelea iz Totonehema, kao i dovođenje Džeka u napadu, i ostanak preporođenog Aleksisa Sančeza...