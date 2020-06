Najkontroverzniji Italijan otkrio Sergejevu sudbinu, baš kao i pre dve godine!

Sergej Milinković-Savić ovog leta ide u Juventus, tako kaže kontroverzni Lućano Mođi!



Nekadašnji prvi čovek Juventusa, koji je bio u centru čuvenog Kalčopolija, isto kao što je i pre tačno dve godine, i danas kaže - Sergej ide u Juventus!



On je to rekao u uživo programu na jednoj italijanskoj televiziji, iako odavno nije u svetu fudbala, jer mu je zabranjeno zbog dobro poznatih "malverzacija".



"Sergej Milinković-Savić ima dogovor sa direktorima Juventusa! On će biti glavno pojačanje Juventusa za narednu sezonu", rekao je Mođi.



Zanimljivo, ovo nije prvi put da Mođi seli Sergeja u Torino, jer je pre tačno dve godine, jednako samouvereno tvrdio da je ovaj transfer završen. On je i leta 2018. godine, posle SP u Rusiji bio siguran da će Sergej završiti u Torinu, a tada je rekao:



"Juventus ima novac, čim su seli za sto sa Lotitom, završiće posao. Jednostavno, biće nađeno rešenje, makar Juve morao da proda nekog igrača", rekao je Mođi.







Ipak, postavlja se pitanje na koji način bi Juventus mogao da završi Sergejev transfer, ako sa Barsom istovremeno "pegla" račune trampom Pjanić-Artur.





Sve u svemu, kontroverzni bivši fudbalski funkcioner je danas dobro prodrmao italijansko tržište u trenutku kada Lacio i Juve biju bitku za titulu.