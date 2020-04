Najjači kvartet u istoriji? "Jugar juntos"? Ma kako da ne!

Nekada pouzdani, danas prorežimski katalonski mediji, u službi predsednika Barselone Hosepa Marije Bartomeua, ponovo prenose bombastične vesti.



Naslovnica Sporta danas kaže - i Nejmar i Lautaro Martinez, uz Lionela Mesija i Luisa Suareza, i svi zajedno mogu da igraju!



Pod naslovom "Pueden jugar juntos" ili upravo to - da mogu svi zajedno da igraju istovremeno, Sport najavljuje još jedan bombastični napad na Argentinca i Brazilca.



Istina je da Barsa u ovom trenutku nema novca ni za otkupnu klauzulu Lautara Martineza koja iznosi 111 miliona evra, te da Katalonci pokušavaju da pronađu način i trampe se sa Interom kako bi doveli napadača.



Sa Pari Sen Žermenom Barsa nema šta da pregovara, to su dva kluba u najlošijim odnosima u Evropi i teško da će Parižani pustiti Nejmara ispod cene, a ona je paprena i posle pandemije.



Sport, uprkos tome, piše da bi dolaskom pomenute dvojice, Mesi i Nejmar mogli da igraju po krilima, a Lautaro i Suarez u špicu napada.



Praktično, sa četvoricom napadača, koji ne igraju defanzivu i u formaciji koja sigurno ne bi bila 4-3-3, a ko u modernom fudbalu može da dozvoli takav luksuz da igra 4-2-4 i to sa ovakvom odbranom Barse? I koja klupska kasa može da pokrije sva ta primanja?















To su samo neka od pitanja koje postavljaju rezignirani navijači Barselone koji nisu najbolje prihvatili ovakvu lažnu i bombastičnu naslovnicu koja bi trebalo da prikrije prljavštine predsednika Bartomeua.





Koja je realnost?





Ma koliko Mesi i drugovi želeli Nejmara nazad, Barsa nema novca ni da ga dovede ni da ga plaća. Osim u nekoj ludoj kombinaciji i trampi gde bi Barsa dala nekoliko igrača i smanjila maksimalno svoj roster, i da Brazilac štrajkuje glađu da ga PSŽ pusti, ovako nešto je moguće.





Realnost je da Lautaro dođe u klub, Barsa ne može da dozvoli još jednu sezonu na leđima samo jedne prave "devetke" u 33. godini, a eksperiment sa Antoanom Grizmanom na toj poziciji nije uspeo...







Sve ostalo, priče o najjačem kvartetu ikada istovremeno na terenu, jesu samo sredstva da se skrene sa glavnih problema koji potresaju klub već mesecima unazad...