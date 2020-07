Najbolji strelac Serije A od naredne sezone u Premijer ligi?

Kako prenose portali "90min" i "Goal.com", Karlo Anćeloti je od uprave Evertona zatražio kvalitetna pojačanja za narednu sezonu, Italijan je imao polusezonu da sagleda situaciju u klubu i svestan je da su mu potrebni novi igrači kako bi ispunio velika ambicije uprave.



On je takođe istakao da je ključna meta za naredni prelazni rok napadač Lacija i jedan od najboljih strelaca u Evropi ove sezone, Ćiro Imobile.



Sjajni Italijan je postigao 34 gola na 35 mečeva u Seriji A ove sezone, ima još dva kola da prestigne Levandovskog i domogne se "Zlatne kopačke" za sezonu 2019/20.



Ugovorom je vezan za "Nebeskoplave" do leta 2023. godine, pa je jasno da Lacio nema potrebu da ga prodaje.



Videćemo da li uprava "Karamela" može da ih natera da promene mišljenje i puste sjajnog strelca da se okuša u Premijer ligi, za to će im bez sumnje biti potreban veliki novac.





Najbolji strelci Evertona ove sezone su bili Ričarlison i Dominik Kalvert-Luin, koji su postigli po 15 golova, dok je treći najbolji strelac bio Bernard sa tri postignuta pogotka, što jasno govori da bi strelac poput Imobilea predstavljao veliko pojačanje za ekipu Karla Anćelotija.