Najbogatiji fudbaler sveta stigao na Ronaldovo ostrvo!

Pisali smo o Faiku Bolkijahu, bratancu najbogatijeg svetskog vladara, Sultana od Bruneja. Faik je sin sultanovog rođenog brata, vladar nema muške dece, pa će ovaj fudbaler naslediti ogromno bogatstvo.Pomalo i podsmešljivo, nazivaju ga "najbogatijim" igračem sveta, on to i jeste, ali novac nije zaradio od fudbala. Bio je u školama Čelsija i Lestera, igrao za rezervne timove, a kako kaže, red je na novi korak u karijeri.Faik je potpisao ugovor sa Maritimom, portugalskim prvoligašem.Maritimo je sa Madeire, ostrva na kome je rođen Kristijano Ronaldo, koji nije počeo u Maritimu, već rivalskom Nasionalu pre odlaska u mlađe kategorije Sportinga.Videćemo hoće li Faik dobiti priliku ili je ovo samo marketinški potez kluba koji sebe smatra najjačim na ostrvu, tako se predstavljaju, osvojili su 35 lokalnih šampionata dok se igralo, do početka sedamdesetih.Ali, oni imaju jednu portugalsku titulu iz 1926. samo tada liga nije bila jedinstvena, osvojili su dva kupa, poslednji početkom veka.Imaju i devet nastupa u Evropi, grupnu fazu EL igrali su 2012. Pre dve sezone ih je u plej ofu eliminisao Dinamo iz Kijeva.Faik Bolkija je inače stigao kao slobodan agent, a nije otkriveno koliku će platu imati u Maritimu...