Na "Old Traford" stigla ponuda iz Rima!

Kris Smoling je letos napustio redove Mančester junajteda i na iznenađenje mnogih otišao u Italiju.



Roma ga je pozajmila od "Đavola" do kraja sezone, ali verovatno ni u redovima "Vučive" nisu mogli da pretpostave koliko dobro će se engleski defanzivac snaći u Seriji A.



Pruža sjajne partije u dresu "Vučice" ove sezone i uprava kluba iz Rima želi da ga zadrži.



Kako prenosi italijanski novinar Nikolo Skira, prva ponuda je poslata na "Old Traford" iz italijanske prestonice.



Ona glasi 15 miliona evra, plus tri miliona u bonusima, dok je Roma Smolingu spremila ugovor prema kojem bi zarađivao 3,2 miliona evra po sezoni.



Čeka se odgovor Junajteda, koji za svog centralnog defanzivca traži najmanje 20 miliona evra, videćemo da li mogu da se dogovore sa "Vučicom".