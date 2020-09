Na kraju, ovo je jedina ponuda na koju će morati da pristane Lautaro?!

Saga oko Lautara Martineza traje već mesecima, a kako Barselona nema novca da ga dovede, niti je imala da plati klauzulu od 111 miliona evra, ovo je najverovatniji epilog.



Kako su danas preneli italijanski mediji, Lautarovi agenti su došli u Milano ne zbog navodne ponude Real Madrida, što je eksplodiralo u medijima, već da finaliziju detalje oko novog ugovora.



Lautaro bi trebalo da dobije povišicu na pet miliona evra po sezoni i ugovor do 2025. godine, pošto mu trenutni ističe 2023. Zanimljivo, Lautaro je već imao dogovor sa Barsom za duplo više novca, 10 miliona po sezoni, ali Katalonci nemaju način da ga dovedu.



Lautarovi agenti jesu i prethodne nedelje boravili u Barseloni, ali se sada spekuliše da su tako hteli da nateraju i Inter da reaguje i poboljša ugovor Argentincu.



Iako je delovalo nemoguće da Lautaro ostane, pandemija je učinila svoje, na kraju će dobiti novi ugovor i ostati u Interu.



Samo ostaje pitanje da li će novi imati određenu klauzulu i da li će ona biti realna i dostupna, poput one od 111 miliona, koja je bila na snazi samo od 1. do 15. jula.