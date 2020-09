Na Kamp Nou će se pričati holandski, Kuman dovodi i TREĆEG?!

Danima unazad pišemo o tome da je Ronald Kuman od svog dolaska odredio dve prve mete - Memfisa Depaja i Žoržinja Vajnalduma, iako direktori i pojedini članovi uprave žele da vrate Tijaga Alkantaru, a u napadu kao bolje rešenje vide znatno skupljeg Lautara Martineza.



Iako se spekulisalo da će Barselona vratiti svog odbeglog sina Erika Garsiju, iz Mančester Sitija, sada je novo ime iskočilo u prvi plan. Kako je prenela Marka štoper Intera Stefan de Fraj je sada želja Kumana na poziciji štopera.



Kuman odlično poznaje De Fraja, ali zanimljivo je to da on nije imao mesta u reprezentaciji u žestokoj konkurenciji pored Van Dajka i De Lihta, pa i Nejtana Akea, ali izgleda da novi trener veruje da bi on bio pravo pojačanje za Barselonu.



De Fraj ima 28 godina, slavu je stekao u Laciju koji je stigao 2014. godine iz Fejnorda, da bi 2018. kao slobodan prešao u Inter. Protekle sezone je bio stub Konteove odbrane, odigrao je 46 utakmica u svim takmičenjima, a kao štoper uspeo je da zabeleži i zavidan učinak od četiri gola i pet asistencija.



Barsa i Inter pregovaraju već oko transfera Artura Vidala i Lautara Martineza, pa nije isključeno da usput Katalonci pokušaju da dovedu još jednog Holanđanina, samo je pitanje da li će imati novca za sve želje.



Jedno je sigurno, ako kupe Lautara, neće moći nikog više, dok Depaja mogu da dobiju za 25 miliona, a Vajnalduma za 15-20...